Etranges lectures De pain et de lait de Karolina Ramqvist Amphithéâtre Jean Moulin Périgueux

Etranges lectures De pain et de lait de Karolina Ramqvist

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Dans De pain et de lait, Karolina Ramqvist explore ses madeleines proustiennes et nous invite à découvrir l’histoire culinaire et affective d’une famille sur trois générations.

Elle se souvient de l’ivresse d’une orgie de clémentines, de la recette du riz au lait cuisiné par sa grand-mère et de l’amertume des crêpes laissées par sa mère pour le goûter qui lui signalaient qu’elle serait seule à la maison.

En retraçant son autobiographie par le prisme de la nourriture, Karolina Ramqvist interroge avec délicatesse ce qui l’a construite, et ce qu’elle tente de transmettre.

Lecture et rencontre avec l’autrice Mardi 18 novembre à 18h à l’amphithéâtre Jean Moulin. .

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

English : Etranges lectures De pain et de lait de Karolina Ramqvist

German : Etranges lectures De pain et de lait de Karolina Ramqvist

Italiano :

Espanol : Etranges lectures De pain et de lait de Karolina Ramqvist

L’événement Etranges lectures De pain et de lait de Karolina Ramqvist Périgueux a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Communal de Périgueux