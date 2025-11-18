Etranges lectures De pain et de lait de Karolina Ramqvist Amphithéâtre Jean Moulin Périgueux
Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
2025-11-18
Dans De pain et de lait, Karolina Ramqvist explore ses madeleines proustiennes et nous invite à découvrir l’histoire culinaire et affective d’une famille sur trois générations.
Elle se souvient de l’ivresse d’une orgie de clémentines, de la recette du riz au lait cuisiné par sa grand-mère et de l’amertume des crêpes laissées par sa mère pour le goûter qui lui signalaient qu’elle serait seule à la maison.
En retraçant son autobiographie par le prisme de la nourriture, Karolina Ramqvist interroge avec délicatesse ce qui l’a construite, et ce qu’elle tente de transmettre.
Lecture et rencontre avec l’autrice Mardi 18 novembre à 18h à l’amphithéâtre Jean Moulin. .
Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
