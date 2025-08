« Étrangler le temps », par Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh Théâtre Francine Vasse Nantes

« Étrangler le temps », par Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh Théâtre Francine Vasse Nantes samedi 17 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 21:00 – 21:50

Gratuit : non Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € / Tarif très réduit : 5 € Tout public

Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh ont été interprètes du duo boléro 2, extrait du spectacle Trois boléros d’Odile Duboc. Avec Étrangler le temps, ils s’inspirent librement de leur mémoire, pour livrer une partition au ralenti qui souligne chaque détail, chaque tension, chaque respiration, sur la musique étirée de Maurice Ravel.Dans le cadre du Festival Trajectoires

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 http://www.leslaboratoiresvivants.com