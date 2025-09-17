Être bénévole MIJE – Réunion d’information Auberge MIJE Fourcy Paris

Les MIJE lancent leur pôle bénévolat pour développer des animations conviviales dans nos auberges de jeunesse et des ateliers hors les murs avec nos partenaires (écoles, associations, événements locaux). Ces réunions d’information sont l’occasion de découvrir le projet, de rencontrer l’équipe et d’échanger sur les missions possibles. Ouvertes à toutes et tous, elles permettent de rejoindre une communauté engagée et solidaire au cœur de Paris.

Prochaines réunions :

Jeudi 17 septembre à 18h

Jeudi 2 octobre à 13h

Auberge MIJE Fourcy – 6 rue de Fourcy, 75004 Paris

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Auberge MIJE Fourcy 6 rue de Fourcy 75004 Paris

https://mije.com +33666985279 MBENLALA@MIJE.COM