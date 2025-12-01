Être collectif – la convivialité par nature Galerie Les Filles du Calvaire Paris

Cette exposition réunit six artistes de la jeune scène française dont les œuvres interrogent le vivant et notre relation au monde naturel. À travers des formes et matériaux variés — halos lumineux, céramiques évoquant la roche, mondes imaginaires, peintures nocturnes, sculptures en verre et installation vivante — l’ensemble invite à repenser les frontières entre humain et non-humain, intérieur et extérieur.

Le parcours immerge le visiteur dans une expérience sensible où l’observation du vivant devient un moyen de se reconnecter à son environnement. L’exposition ouvre un espace de dialogue entre nature et perception, encourageant une autre manière d’habiter, de ressentir et d’interagir avec le monde.

Être collectif – la convivialité par nature, une immersion sensible au cœur du vivant, où six artistes réinventent notre manière de percevoir le monde naturel.

Du mercredi 10 décembre 2025 au samedi 17 janvier 2026 :

Fermé du mardi 23 décembre 2025 au samedi 03 janvier 2026

gratuit Tout public.

Galerie Les Filles du Calvaire 17, rue des Filles du Calvaire 75003 Paris