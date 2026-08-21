Être compositrice en France au temps de Camille Claudel – par l’association Les Préludes de Pont-Aven, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Informations pratiques

Être compositrice en France au temps de Camille Claudel – par l’association Les Préludes de Pont-Aven Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de Pont-Aven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Une conférence par Lucie Kayas, Docteure en musicologie et professeure honoraire de culture musicale du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, proposée par l’association Les Préludes de Pont-Aven.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

Une conférence par Lucie Kayas

© Les préludes