Etre dans l’état des choses : exposition d’Emmanuelle Guttieres Requenne Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Accès libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Densité de l’argile, de la terre. Force et fragilité des arbres. Univers colorés, occupés ou désertés …

Comment habiter ce monde, entre poésie et dureté, sérénité et chaos, imaginaire et réalité ?

La vie, quoi !

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 03 janvier 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr