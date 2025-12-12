Etre journaliste au procès des viols de mazan Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 9 janvier 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

**Marion Dubreuil** est journaliste et dessinatrice judiciaire et documente depuis près de 10 ans les violences sexistes et sexuelles.

Elle a suivi l’intégralité du procès des viols de Mazan. Comment relate-t-on ce procès hors normes et qu’a-t-il changé pour elle ? Comment penser la place du journaliste ? En convoquant d’autres affaires qu’elle a couvertes, elle partage également une réflexion person­nelle sur les limites de la justice.

Marion Dubreuil est l’autrice de _Mazan, la traversée du Styx_ aux éditions Globe. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie La nuit des temps.

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES