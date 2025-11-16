Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16 15:30:00
2025-11-16
Jean-Paul Mazaroz a été le généreux bienfaiteur du musée de Lons-le-Saunier. Lors de cette visite commentée, découvrez pourquoi et comment ce riche industriel accompagne le développement du tout jeune musée lédonien. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30
