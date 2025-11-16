Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16 15:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Jean-Paul Mazaroz a été le généreux bienfaiteur du musée de Lons-le-Saunier. Lors de cette visite commentée, découvrez pourquoi et comment ce riche industriel accompagne le développement du tout jeune musée lédonien. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30

English : Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz

German : Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz

Italiano :

Espanol :

L’événement Être mécène d’un musée au XIXe siècle Jean-Paul Mazaroz Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)