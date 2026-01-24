Être ou ne pas (être) ESPACE FAYOLLE Guéret
Être ou ne pas (être) ESPACE FAYOLLE Guéret jeudi 29 janvier 2026.
Être ou ne pas (être)
ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
L’envers du décor, l’envers d’un chemin tortueux mais
enthousiaste et généreux, semé d’embûches mais tellement
frémissant d’intelligence.
Devenir footballeur professionnel ou embrasser une carrière d’artiste dramatique ? Travailler avec son père, au risque d’être taxé de favoritisme ou être fier de cheminer aux côtés d’un grand homme de théâtre et vivre des aventures artistiques et humaines hors du commun, tout près des plus grands auteurs de littérature du monde ? William Mesguich décline son histoire une vie
de doutes mais aussi de passion. .
ESPACE FAYOLLE 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 96 lagueretoise@ville-gueret.fr
