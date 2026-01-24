Être ou ne pas (être) ESPACE FAYOLLE Guéret

Être ou ne pas (être)

L’envers du décor, l’envers d’un chemin tortueux mais

enthousiaste et généreux, semé d’embûches mais tellement

frémissant d’intelligence.

Devenir footballeur professionnel ou embrasser une carrière d’artiste dramatique ? Travailler avec son père, au risque d’être taxé de favoritisme ou être fier de cheminer aux côtés d’un grand homme de théâtre et vivre des aventures artistiques et humaines hors du commun, tout près des plus grands auteurs de littérature du monde ? William Mesguich décline son histoire une vie

de doutes mais aussi de passion. .

