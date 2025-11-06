Etre outillé.e et méthodique dans la pratique du théâtre amateur Formation Côté cour Centre Pierre Mendès France de Besançon Besançon

Etre outillé.e et méthodique dans la pratique du théâtre amateur Formation Côté cour

Centre Pierre Mendès France de Besançon 3 Rue Beauregard Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 10:00:00

fin : 2025-11-06 12:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Cette journée pourrait permettre aux comédien·nes, enseignant·es, animateur·ice·s et médiateur·ice·s culturel·le·s de perfectionner leurs réflexions autour de ce que serait une méthode et ses exercices dans le domaine de l’initiation au théâtre des débutant·e·s. Elle sera animée autour de la sortie de l’ouvrage Un nécessaire à théâtre de Christian Duchange publié en octobre 2025 chez Actes Sud-Papiers dans la collection Apprendre. .

Centre Pierre Mendès France de Besançon 3 Rue Beauregard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

