Être parent à l’heure du numérique Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 09:30 – 12:30

Gratuit : non Solidaires et gratuité sous conditions Inscription via le lien hello asso.Une question: contact parentalite@lelieuutile.com ou sms au 06 62 68 98 44Pas de garde d’enfants Adulte

Objectifs :- Écouter, rassurer les parents et répondre à leurs préoccupations- Leur fournir des outils pour se repérerDéroulé de l’atelier :- Introduction au thème de l’atelier et prise de contact- Présentation de ressources en éducation aux médias et à l’information (EMI)- Cas concrets : partage d’expériences vécues par les parents avec leur(s) enfant(s) autour des écrans- Présentation des ressources en parentalité « positive » applicables au numérique : exposition de « cinq clés »- Mise en pratique des « cinq clés » par des jeux de rôles facultatifs- Échange final : partages et synthèse

Maison des Confluences Nantes 44202

https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/numerique-vcvvc



Afficher la carte du lieu Maison des Confluences et trouvez le meilleur itinéraire

