Être parent, c'est pas un jeu d'enfant ! Médiathèque F. Giroud Blanzy mardi 28 octobre 2025.

Médiathèque F. Giroud 7 rue Marcel Gueugneau Blanzy Saône-et-Loire

2025-10-28 18:00:00

2025-10-28

Un moment d’échange et de réflexion pour les parents.

Le Centre Social Le Lien de Blanzy vous invite à une soirée spéciale autour de la parentalité, avec la compagnie Arc en scène. À travers un théâtre forum, venez aborder des thèmes du quotidien tels que le travail, le couple, la scolarité, la charge mentale et bien d’autres sujets qui rythment la vie des familles.

Cette représentation interactive est l’occasion de partager vos expériences, vos questionnements et vos solutions, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Parce qu’être parent n’est pas toujours simple, cet événement est conçu pour vous offrir un espace d’écoute, de dialogue et de soutien.

Au programme

Une pièce de théâtre forum qui met en scène des situations du quotidien.

Des échanges avec les comédiens et les autres participants pour trouver ensemble des pistes et des réponses.

Une soirée gratuite, ouverte à tous les parents et futurs parents. .

Médiathèque F. Giroud 7 rue Marcel Gueugneau Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

