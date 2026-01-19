Être parent, est-ce vraiment un job impossible aujourd’hui ? Polyblosne Rennes Jeudi 12 février, 20h00 Entrée libre et gratuite

Soirée animée par le Dr Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre.

Tout autour de vous, des tas de « spécialistes en parentalité » proclament à longueur de jour, de livres, de conférences ou de podcasts : « Nous avons les moyens de vous faire réussir votre métier de parent ! » Mais vous l’avez compris, la plupart des conseils en parentalité ne résistent pas à l’épreuve du quotidien et, à force de vouloir développer des « techniques ou des habiletés parentales », on va bien arriver à faire de ce ‘métier’, un job impraticable.

En vous persuadant que vous devez continument travailler sur vous, vous former – être des parents « outillés », plus équipés, plus informés -, tous ces nouveaux prêtres et prêtresses de la parentalité en rajoutent à votre anxiété, votre peur de mal faire, votre culpabilité.

Vraiment, parents, on vous prend pour des cons. Des jambons, des quiches, choisissez ! Alors que vous recélez un incroyable potentiel de richesses humaines, d’idées, de propositions, de perspectives. Il serait temps, non, de nous penser, parents, comme une ressource et non comme un risque, d’accepter l’enfant comme un trouble, un désordre réjouissant dans nos vies lustrées, et de l’établir non comme un problème à gérer mais comme une ouverture à être et à créer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T22:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/collectif-etre-parent-aujourd-hui/

Polyblosne 1 boulevard de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



