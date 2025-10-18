Etre parents à l’ère du numérique Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Etre parents à l’ère du numérique
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 15:30:00
fin : 2025-10-18 16:30:00
2025-10-18
Comment accompagner ses enfants dans leurs pratiques numériques ? Quels sont les risques, comment les prévenir ?
Découvrez des outils de contrôle et des activités adaptées en famille.
Animé par une conseillère numérique de l’UDAF. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
