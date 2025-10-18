Etre parents à l’ère du numérique Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Etre parents à l’ère du numérique

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 15:30:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

Comment accompagner ses enfants dans leurs pratiques numériques ? Quels sont les risques, comment les prévenir ?

Découvrez des outils de contrôle et des activités adaptées en famille.

Animé par une conseillère numérique de l’UDAF. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

