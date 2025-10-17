Etre parents d’ados, c’est… Faire face à des situations de crises, parfois difficiles ! Centre socioculturel de la Pilotière Nantes

Etre parents d’ados, c’est… Faire face à des situations de crises, parfois difficiles ! Centre socioculturel de la Pilotière Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 18:30 –

Gratuit : oui Gratuit Pré-inscription souhaitéepar mail : asso.resppi@gmail.comou par SMS au 06 62 37 19 78 Tout public

Et si on évoquait la santé mentale de nos ados, avec un pro ? Plus un adolescent souffre, moins il osera en parler à ses proches.Au pire, il ne pourra même pas imaginer que ses parents soient capables de l’écouter et de l’aider. Alors, faut-il y aller franchement ?Vaut-il mieux prendre le risque de brusquer notre enfant pour une broutille que de manquer d’attention alors qu’il est peut-être très mal et se sent très seul ?Comment distinguer les signaux d’alerte à prendre en compte, pour l’aider vraiment et demander de l’aide autour de nous ?C’est ce que nous allons aborder entre parents d’ados, avec Nicolas PERALDI, (Psychologue Clinicien / intervenant CAF) au cours de cet atelier conférence, ouvert aux parents et à leurs ados ( mais uniquement s’ils le souhaitent).

Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr 0662371978