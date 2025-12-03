Être Satie Théâtre de la rue de belleville Nantes

Être Satie Mercredi 3 décembre, 20h30 Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

Début : 2025-12-03T20:30:00 – 2025-12-03T22:00:00

Fin : 2025-12-03T20:30:00 – 2025-12-03T22:00:00

« Tout le monde vous dira que je ne suis pas musicien. C’est juste.» Erik S.

Mais alors, qui êtes-vous, M. Satie ? Compositeur, pianiste, gymnopédiste, origamiste à vos heures perdues… Surtout secret, impénétrable, et dont l’ironie de l’écriture contraste avec la simplicité apparente de la musique.

À travers sa musique et ses mots, deux interprètes créent sur scène la vie, la bataille et l’intimité d’un musicien d’aujourd’hui qui pourrait Être Satie.

«Tout le monde vous dira que ce spectacle n’est pas un biopic. C’est juste.» Bertrand P.

Un spectacle de la compagnie des Trois Clous

Mise en scène de Bertrand Pineau

Avec Arthur Perraud au jeu et Nina Rigo au piano

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/etre-satie/ »}]

