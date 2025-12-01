Être un enfant romain Musée départemental Arles antique Arles

Être un enfant romain

Dimanche 14 décembre 2025 de 11h à 12h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Laissez vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands.

À l’approche des fêtes des Saturnales, viens imaginer devant des œuvres et objets du musée la vie d’un enfant à l’époque romaine.

Par Christine Berthon, guide conférencière.

Visite enrichie d’un livret, de jeux, d’activités… .

English :

Let yourself be told about the museum and share a moment of discovery with young and old alike.

German :

Lassen Sie sich vom Museum erzählen und teilen Sie einen Moment der Entdeckung mit Groß und Klein.

Italiano :

Lasciatevi raccontare il museo e condividete un momento di scoperta con grandi e piccini.

Espanol :

Déjese explicar por el museo y comparta un momento de descubrimiento con pequeños y mayores.

