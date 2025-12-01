Être un enfant romain Musée départemental Arles antique Arles
Être un enfant romain Musée départemental Arles antique Arles dimanche 14 décembre 2025.
Être un enfant romain
Dimanche 14 décembre 2025 de 11h à 12h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 12:15:00
2025-12-14
Laissez vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands.
À l’approche des fêtes des Saturnales, viens imaginer devant des œuvres et objets du musée la vie d’un enfant à l’époque romaine.
Par Christine Berthon, guide conférencière.
Visite enrichie d’un livret, de jeux, d’activités… .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
English :
Let yourself be told about the museum and share a moment of discovery with young and old alike.
German :
Lassen Sie sich vom Museum erzählen und teilen Sie einen Moment der Entdeckung mit Groß und Klein.
Italiano :
Lasciatevi raccontare il museo e condividete un momento di scoperta con grandi e piccini.
Espanol :
Déjese explicar por el museo y comparta un momento de descubrimiento con pequeños y mayores.
