Le Thou

Être un oiseau et habiter le monde

La ferme du Mont d’Or Le Thou Charente-Maritime

Tarif : 135 – 135 – 135 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Un week-end de bivouac aux oiseaux, en pleine nature dans une ferme bio.

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La ferme du Mont d’Or Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

A weekend bivouac with birds, in the heart of nature on an organic farm.

L’événement Être un oiseau et habiter le monde Le Thou a été mis à jour le 2026-05-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin