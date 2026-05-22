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Être un oiseau et habiter le monde Le Thou

Être un oiseau et habiter le monde Le Thou samedi 11 juillet 2026.

Adresse : La ferme du Mont d'Or

Ville : 17290 Le Thou

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 135 135 135

Le Thou

Être un oiseau et habiter le monde

La ferme du Mont d’Or Le Thou Charente-Maritime

Tarif : 135 – 135 – 135 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Un week-end de bivouac aux oiseaux, en pleine nature dans une ferme bio.
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La ferme du Mont d’Or Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

A weekend bivouac with birds, in the heart of nature on an organic farm.

L’événement Être un oiseau et habiter le monde Le Thou a été mis à jour le 2026-05-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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