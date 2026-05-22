Être un oiseau et habiter le monde Le Thou
Être un oiseau et habiter le monde Le Thou samedi 11 juillet 2026.
Le Thou
Être un oiseau et habiter le monde
La ferme du Mont d’Or Le Thou Charente-Maritime
Tarif : 135 – 135 – 135 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Un week-end de bivouac aux oiseaux, en pleine nature dans une ferme bio.
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La ferme du Mont d’Or Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
A weekend bivouac with birds, in the heart of nature on an organic farm.
L’événement Être un oiseau et habiter le monde Le Thou a été mis à jour le 2026-05-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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