Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Etre vieux, rester joyeux L’Évadée Chalon-sur-Saône

Etre vieux, rester joyeux L’Évadée Chalon-sur-Saône vendredi 21 novembre 2025.

Etre vieux, rester joyeux

L’Évadée 11, Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :
2025-11-21

Être vieux entraîne à bien des réflexions. Ces dernières sont ici traitées par Jacky Tatreaux (Accompagnants au commissariat) et Claude Vercey (collectif Impulsions), en empruntant textes et poèmes à une dizaine d’auteurs modernes et contemporains Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Roubaud, Boris Vian, Estelle Fenzy et Samantha Barendson, Jean-Pierre Georges, Jacques Norigeon. Un autre mode guide ce travail en cours ne pas se laisser gagner par la morosité. Rester joyeux !   .

L’Évadée 11, Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

English : Etre vieux, rester joyeux

German : Etre vieux, rester joyeux

Italiano :

Espanol :

L’événement Etre vieux, rester joyeux Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)