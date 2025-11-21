Etre vieux, rester joyeux L’Évadée Chalon-sur-Saône

Etre vieux, rester joyeux

Être vieux entraîne à bien des réflexions. Ces dernières sont ici traitées par Jacky Tatreaux (Accompagnants au commissariat) et Claude Vercey (collectif Impulsions), en empruntant textes et poèmes à une dizaine d’auteurs modernes et contemporains Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Roubaud, Boris Vian, Estelle Fenzy et Samantha Barendson, Jean-Pierre Georges, Jacques Norigeon. Un autre mode guide ce travail en cours ne pas se laisser gagner par la morosité. Rester joyeux ! .

