Etre vieux, rester joyeux L'Évadée Chalon-sur-Saône vendredi 21 novembre 2025.
Etre vieux, rester joyeux
L'Évadée 11, Impasse de l'Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
2025-11-21 20:00:00
2025-11-21 22:00:00
2025-11-21
Être vieux entraîne à bien des réflexions. Ces dernières sont ici traitées par Jacky Tatreaux (Accompagnants au commissariat) et Claude Vercey (collectif Impulsions), en empruntant textes et poèmes à une dizaine d’auteurs modernes et contemporains Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Roubaud, Boris Vian, Estelle Fenzy et Samantha Barendson, Jean-Pierre Georges, Jacques Norigeon. Un autre mode guide ce travail en cours ne pas se laisser gagner par la morosité. Rester joyeux ! .
