ETRE VIVANT – ESPACE AVEL-VOR Plougastel Daoulas

ETRE VIVANT – ESPACE AVEL-VOR Plougastel Daoulas dimanche 14 décembre 2025.

Début : 2025-12-14 à 11:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE PLOUGASTEL DAOULAS PRÉSENTE : ETRE VIVANTDans un château-poulailler ambulant, au lever du jour, une équipe de poules (des vraies) entre en scène pour rencontrer le public. À leurs côtés, Fourmi, personnage singulier, est là pour les accompagner. Elle fait en sorte que tout se passe bien pour que les poules puissent délivrer leur message. Elles ont quelque chose d’essentiel à partager avec le public, Fourmi en est convaincue. Elle ne sait pas comment cela va se manifester, et elle ne sait pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c’est que cela va arriver. « Être Vivant » est une création atypique tissant sa démarche vers une philosophie de la simplicité. Elle invite à entendre d’autres échos du monde, ou bien l’écho d’autres mondes si près de nous, là, au bord de l’intime.

ESPACE AVEL-VOR 135 ROUTE DE SANTIK BENEAT 29470 Plougastel Daoulas 29