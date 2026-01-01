ÊTRE VIVANT PAROLES DES OISEAUX DE LA TERRE

Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Spectacle jeune public à partir de 4 ans.

.

Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show for young audiences aged 4 and up.

L’événement ÊTRE VIVANT PAROLES DES OISEAUX DE LA TERRE Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-01-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME