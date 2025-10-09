ETRE vous attend : Job dating pour des emplois stables et formations assurées ! Agence MONDEVILLE Mondeville

ETRE vous attend : Job dating pour des emplois stables et formations assurées ! Jeudi 9 octobre, 09h00 Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T09:00 – 2025-10-09T11:00

Fin : 2025-10-09T09:00 – 2025-10-09T11:00

Participez à notre job dating spécial et découvrez les nombreuses opportunités d’emploi offertes par l’association ETRE. Cet événement est ouvert à tout public et vise à vous mettre en relation directe avec les recruteurs d’ETRE. Fondée en 1989, ETRE est une association de l’économie solidaire spécialisée dans l’aide à la personne. En participant, vous bénéficierez d’une formation assurée, d’un CDI, et de la possibilité de rencontrer directement les recruteurs. C’est une occasion unique de décrocher un emploi stable et de contribuer à une mission sociale essentielle. ETRE recrute actuellement des auxiliaires de vie à domicile et des aides médico-psychologiques (H/F) pour ses antennes de Ranville, Caen et Troarn. Venez découvrir les valeurs d’ETRE et rejoignez une équipe engagée dans la qualité de service et le respect des personnes.

Durée : Une matinée Étapes de l’événement : Accueil et présentation : ETRE sera présente en zone d’accueil pour vous présenter ses opportunités de recrutement. Entretiens individuels : Rencontrez directement les recruteurs pour des entretiens personnalisés. Présentation des postes : Découvrez les postes disponibles et les missions associées. Échanges et réseau : Profitez de cette occasion pour échanger avec les professionnels d’ETRE et élargir votre réseau. Invitation : Venez avec votre CV pour maximiser vos chances de succès.

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy

