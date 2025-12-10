Étreindre, tenir toujours, lutter parfois La Visitation Limoges

Étreindre, tenir toujours, lutter parfois

Cette exposition rassemble une série de peintures inspirées de l’univers de la lutte. Chaque toile capture l’intensité des corps en mouvement et leur dimension chorégraphique. Des étreintes oscillant entre douceur et violence deviennent le cœur des compositions, révélant la proximité inattendue qui naît dans l’affrontement. Ici, il s’agit de luttes au sens large où l’intime s’invite dans l’espace collectif et politique.

Vernissage le jeudi 22 janvier à 18h. .

