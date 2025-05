Etrep’ en folie – Hovia Parc Étrépagny, 14 juin 2025 19:00, Étrépagny.

Eure

Etrep’ en folie Hovia Parc 1 rue Georges Clemenceau Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Le comité des fêtes d’Étrépagny organise un samedi festif avec de nombreuses animations pour petits et grands karaoké, DJ, feu d’artifice et d’autres surprises, dont la présence de vos mascottes favorites.

Buvette sur place.

Présence de la fête foraine du vendredi 13 au lundi 16 juin, place de l’Église.

Le comité des fêtes d’Étrépagny organise un samedi festif avec de nombreuses animations pour petits et grands karaoké, DJ, feu d’artifice et d’autres surprises, dont la présence de vos mascottes favorites.

Buvette sur place.

Présence de la fête foraine du vendredi 13 au lundi 16 juin, place de l’Église. .

Hovia Parc 1 rue Georges Clemenceau

Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 69 42 33 90 cdf.etrepagny@outlook.fr

English : Etrep’ en folie

The Etrépagny festivities committee is organizing a festive Saturday with plenty of entertainment for young and old: karaoke, DJ, fireworks and other surprises, including the presence of your favorite mascots.

Refreshments on site.

The funfair will be open from Friday June 13 to Monday June 16, in Place de l’Église.

German :

Das Festkomitee von Étrépagny organisiert einen festlichen Samstag mit zahlreichen Veranstaltungen für Groß und Klein: Karaoke, DJ, Feuerwerk und andere Überraschungen, darunter die Anwesenheit Ihrer Lieblingsmaskottchen.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Der Jahrmarkt findet von Freitag, dem 13. Juni, bis Montag, dem 16. Juni, auf dem Place de l’Eglise statt.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Etrépagny organizza un sabato di festa con tanti divertimenti per tutte le età: karaoke, DJ, fuochi d’artificio e altre sorprese, tra cui la presenza delle mascotte preferite.

Rinfresco in loco.

Il luna park sarà aperto da venerdì 13 a lunedì 16 giugno, in Place de l’Église.

Espanol :

El Comité de la Fiesta de Etrépagny organiza un sábado festivo con muchas animaciones para todas las edades: karaoke, DJ, fuegos artificiales y otras sorpresas, incluida la presencia de sus mascotas favoritas.

Refrescos in situ.

El parque de atracciones estará abierto del viernes 13 al lunes 16 de junio, en la Place de l’Église.

L’événement Etrep’ en folie Étrépagny a été mis à jour le 2025-05-24 par Vexin Normand Tourisme