Étrépagny fait son opéra Étrépagny

1 Rue Jacques Brel Étrépagny Eure
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Cette année, le spectacle musical sera autour des grands airs d’opéra et d’opérette français et internationaux.
Avec le Chœur du Vexin Normand, la Chorale Chants de l’Eure, l’Ensemble Musical Giocoso et les élèves de l’École de Musique. Mise en scène de Mélanie Bayart. Direction Musicale par Gérald Péressoni. .
1 Rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com
