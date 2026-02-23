Étrépagny fait son opéra Étrépagny

Étrépagny fait son opéra

1 Rue Jacques Brel Étrépagny Eure

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Cette année, le spectacle musical sera autour des grands airs d’opéra et d’opérette français et internationaux.

Avec le Chœur du Vexin Normand, la Chorale Chants de l’Eure, l’Ensemble Musical Giocoso et les élèves de l’École de Musique. Mise en scène de Mélanie Bayart. Direction Musicale par Gérald Péressoni. .

1 Rue Jacques Brel Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 15 93 ecole.musique.etrepagny@gmail.com

