Êtres Fêtes Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Êtres Fêtes Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix vendredi 19 septembre 2025.

Êtres Fêtes Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 19 septembre – 22 novembre Entée libre – adhésion annuelle de soutien 5€

Êtres Fêtes, une exposition collective et pluridisciplinaire où traditions et audace se rencontrent. Ici, la fête devient un terrain de jeu pour l’inclusivité, la joie et nos façons d’être ensemble.

**Exposition du 20 septembre au 22 novembre 2025**

**Vernissage le 19 septembre à partir de 18:00**

**Dim’BAR dimanches 16:00 : ateliers créatifs pour petits et grands, goûter à partager**

**— 21 Septembre :** rencontre avec Régis Perray « Roubaix motifs » & lecture à haute voix

**— 5 octobre :** POAA nord 2025 « mes mains numériques 10e » — Productions de l’atelier video art plastique

**— 2 novembre :** Surprise festive !

**— et plus encore…**. ateliers créatifs, diffusion, party …

**Rosa Arango, Christine Berchadsky, Jessy Deshais, Jean Emmanuel Exbrayat, Sandra Gil, Grégory Grincourt, Bilel Zeghlache Haderbache, François Marcadon, Béatrice Meunier-Déry, Ofobuike Okudoh, Quentin Scalabre, Jeanne Susplugas, Alexis Tolmatchev, Simon De Tissus Papi, Élodie Wysocki, Alfonse, Paul et les autres, Vogue in Lille …**

**« Êtres Fêtes », interroge tout à la fois le collectif et l’individuel avec les œuvres d’artistes d’horizons et de pratiques diversifiées sur la thématique de la fête, de la cérémonie.** Peinture, sculpture, dessin, textile, photographie, vidéo, son, masque, marionette, géant… sont proposés pour explorer joyeusement cet état où nous pouvons transgresser les règles ou être plongé dans la solennité.

**À la fête mercantile, nous choisissons « Êtres Fêtes » comme espaces de libertés et de revendications des identités et des expressions** – qu’elles soient populaires : allumoirs, géants, masques… ou artistiques : œuvres plastiques, textiles, performances, conférences, diffusions… – afin de partager et d’être inclusif pour ouvrir de nouveaux espaces de convivialité.

**La Qsp galerie est un espace d’exposition mais aussi un lieu d’autres possibles :** espace d’ateliers, de performances, diffusions, écoutes, musiques, danses festives… où toutes et tous pourront se sentir en fête de septembre à novembre 2025.

Exposition dans le cadre de Fiesta – Lille300 – 2025 Années des fêtes du Monde à Roubaix – Journées Européennes du patrimoine – Mois du Film Documentaire 2025.

Du jeudi au samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00

Accès M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-22T19:00:00.000+01:00

1



Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord