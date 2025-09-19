Êtres Fêtes Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Êtres Fêtes 19 septembre – 22 novembre Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Nord

Entée libre – adhésion annuelle de soutien 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-11-22T15:00:00 – 2025-11-22T19:00:00

Exposition du 20 septembre au 22 novembre 2025

Vernissage le 19 septembre à partir de 18:00

Dim’BAR dimanches 16:00 : ateliers créatifs pour petits et grands, goûter à partager

— 21 Septembre : rencontre avec Régis Perray « Roubaix motifs » & lecture à haute voix

— 5 octobre : POAA nord 2025 « mes mains numériques 10e » — Productions de l’atelier video art plastique

— 2 novembre : Surprise festive !

— et plus encore…. ateliers créatifs, diffusion, party …

Rosa Arango, Christine Berchadsky, Jessy Deshais, Jean Emmanuel Exbrayat, Sandra Gil, Grégory Grincourt, Bilel Zeghlache Haderbache, François Marcadon, Béatrice Meunier-Déry, Ofobuike Okudoh, Quentin Scalabre, Jeanne Susplugas, Alexis Tolmatchev, Simon De Tissus Papi, Élodie Wysocki, Alfonse, Paul et les autres, Vogue in Lille …

« Êtres Fêtes », interroge tout à la fois le collectif et l’individuel avec les œuvres d’artistes d’horizons et de pratiques diversifiées sur la thématique de la fête, de la cérémonie. Peinture, sculpture, dessin, textile, photographie, vidéo, son, masque, marionette, géant… sont proposés pour explorer joyeusement cet état où nous pouvons transgresser les règles ou être plongé dans la solennité.

À la fête mercantile, nous choisissons « Êtres Fêtes » comme espaces de libertés et de revendications des identités et des expressions – qu’elles soient populaires : allumoirs, géants, masques… ou artistiques : œuvres plastiques, textiles, performances, conférences, diffusions… – afin de partager et d’être inclusif pour ouvrir de nouveaux espaces de convivialité.

La Qsp galerie est un espace d’exposition mais aussi un lieu d’autres possibles : espace d’ateliers, de performances, diffusions, écoutes, musiques, danses festives… où toutes et tous pourront se sentir en fête de septembre à novembre 2025.

Exposition dans le cadre de Fiesta – Lille300 – 2025 Années des fêtes du Monde à Roubaix – Journées Européennes du patrimoine – Mois du Film Documentaire 2025.

Du jeudi au samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00

Accès M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Êtres Fêtes, une exposition collective et pluridisciplinaire où traditions et audace se rencontrent. Ici, la fête devient un terrain de jeu pour l’inclusivité, la joie et nos façons d’être ensemble. fiesta lille3000

