Être(s) Forêt Didier Hamey Forêt de Saoû Saou

Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-06 11:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
A travers cette exposition, Didier Hamey (artiste gravure et sculpteur) incite le spectateur à renouveller son regard sur les mondes naturels à la lisière du sauvage, en réactivant la puissance de l’imaginaire.
Forêt de Saoû Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr
English :
In this exhibition, printmaker and sculptor Didier Hamey invites viewers to take a fresh look at natural worlds on the edge of the wild, reactivating the power of the imagination.
German :
Mit dieser Ausstellung regt Didier Hamey (Künstler, Grafiker und Bildhauer) den Betrachter dazu an, seinen Blick auf die natürlichen Welten am Rande der Wildnis zu erneuern, indem er die Kraft der Imagination reaktiviert.
Italiano :
In questa mostra, Didier Hamey (incisore e scultore) invita gli spettatori a guardare con occhi nuovi i mondi naturali al limite del selvaggio, riattivando il potere dell’immaginazione.
Espanol :
En esta exposición, Didier Hamey (grabador y escultor) invita al espectador a echar una nueva mirada a los mundos naturales en el límite de lo salvaje, reactivando el poder de la imaginación.
