« Être(s) vivants(s) », d’autres habitent ici. » : visite du Jardin du Lansau, Jardin du Lansau, Marchiennes

« Être(s) vivants(s) », d’autres habitent ici. » : visite du Jardin du Lansau 6 et 7 juin Jardin du Lansau Nord

Tarif 10€. gratuit enfants et étudiants. 25 places maximum. Réservation obligatoire. Début des visites à heure précise. Sam 10h, dim 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Paysagiste, jardinier et photographe, F. Delesalle vous guidera pendant ces deux heures durant lesquelles seront abordés de nombreux sujets : la lumière et l’ombre, l’importance des structures et des filtres végétaux, l’écologie du jardin, l’intimité dans un voisinage urbanisé, le cadrage des vues, les chambres vertes ou comment s’extraire du jardin, le soin du jardin comme alternative à la gestion, etc.

site : www.fredericdelesalle.com

Jardin du Lansau Chemin du Lansau, Route de Warlaing, 59870 Marchiennes Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France +33 6 15 73 79 28 http://www.fredericdelesalle.com [{« type »: « email », « value »: « delesallepaysage@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.fredericdelesalle.com »}] A l’achat en 1995, les ruines de la ferme nous montrent une économie d‘une grande frugalité qui va être le moteur du projet tant pour le bâtiment que pour le jardin. C’est donc l’architecture qui nourrit le projet de paysage, et nous intime de nous inscrire dans un territoire, sans ostentation et avec une trame de végétaux régionaux utiles aux insectes et à la faune locale.

Jardin expérimental de 3 ha commencé en 1996 sur un site de prairies sans aucun arbre et bordé d’un cours d’eau. Aujourd’hui, un millier d’arbres abritent de nombreux jardins, chambres vertes, vergers, potager, pépinières, frayère, jardin clos, arboretum et plantes de collection qui côtoient des espaces naturels sensibles, le tout dans un contexte agricole (prairie aux ânes, poulailler, faune abondante, nombreux oiseaux) et une écologie attentive.

**Paysagiste, jardinier et photographe, F. Delesalle vous guidera pendant ces deux heures durant lesquelles seront abordés de nombreux sujets : la lumière et l’ombre, l’importance des structures et à…

©frederic delesalle