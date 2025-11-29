Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse Musée des Beaux-Arts Lyon 1er Arrondissement

Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse

Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Entrée Tarif Réduit MBA/MAC; Entrée Tarif Réduit Confluences

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-29

fin : 2025-03-01

Date(s) :

2025-11-29

Le MBA consacre une exposition des représentations d’Étretat, dont certaines ont acquis au fil du temps un statut iconique ! Les interprétations par Courbet, Manet ou Matisse et bien d’autres sont à découvrir absolument !

.

Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 17 40 contact@mba-lyon.fr

English : Étretat, beyond the cliffs Courbet, Monet, Matisse

Through a selection of paintings, drawings, photographs and archives, the exhibition traces the story of the discovery of Étretat by artists, painters and writers alike, and highlights its construction as a mythical landscape.

German :

Das MBA widmet eine Ausstellung den Darstellungen von Étretat, von denen einige im Laufe der Zeit einen ikonischen Status erlangt haben! Die Interpretationen von Courbet, Manet oder Matisse und vielen anderen sind unbedingt zu entdecken!

Italiano :

Il MBA dedica una mostra alle rappresentazioni di Étretat, alcune delle quali hanno acquisito uno status di icona nel corso degli anni! Le interpretazioni di Courbet, Manet, Matisse e molti altri sono da non perdere!

Espanol :

El MBA dedica una exposición a las representaciones de Étretat, algunas de las cuales han adquirido categoría de iconos a lo largo de los años No se pierda las interpretaciones de Courbet, Manet, Matisse y muchos otros

L’événement Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-12 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme