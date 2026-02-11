Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse Musée des Beaux-Arts Lyon 1er Arrondissement
Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : Mardi 2026-11-29
fin : 2026-03-01
2026-11-29
Le MBA consacre une exposition des représentations d’Étretat, dont certaines ont acquis au fil du temps un statut iconique ! Les interprétations par Courbet, Manet ou Matisse et bien d’autres sont à découvrir absolument !
Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 17 40 contact@mba-lyon.fr
English : Étretat, beyond the cliffs Courbet, Monet, Matisse
Through a selection of paintings, drawings, photographs and archives, the exhibition traces the story of the discovery of Étretat by artists, painters and writers alike, and highlights its construction as a mythical landscape.
