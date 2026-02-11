Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse Musée des Beaux-Arts Lyon 1er Arrondissement

Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse

Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Entrée Tarif Réduit MBA/MAC; Entrée Tarif Réduit Confluences

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-29

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-11-29

Le MBA consacre une exposition des représentations d’Étretat, dont certaines ont acquis au fil du temps un statut iconique ! Les interprétations par Courbet, Manet ou Matisse et bien d’autres sont à découvrir absolument !

.

Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 17 40 contact@mba-lyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Étretat, beyond the cliffs Courbet, Monet, Matisse

Through a selection of paintings, drawings, photographs and archives, the exhibition traces the story of the discovery of Étretat by artists, painters and writers alike, and highlights its construction as a mythical landscape.

L’événement Étretat, par-delà les falaises. Courbet, Monet, Matisse Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme