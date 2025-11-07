Etty Hillesum – Une vie bouleversée – Journal et lettres de Westerbork Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 20:00 – 22:15

Gratuit : non 15 € à 25 € Soutien 25 € / Plein 20 € / réduit 15 € (demandeurs d’emploi, minima sociaux, moins de 18 ans, étudiants.) Attention : jauge réduite, réservation indispensable :sur www.helloasso.com/associations/compagnie-haut-les-c-urs/evenements/etty-hillesum-une-vie-bouleversee-journal-et-lettres-de-westerbork-17ou au 09 62 67 56 83. Tout public, Adulte

Par la Compagnie Haut les coeurs ! Seule en scène, Héléna Sadowy incarne la vie d’Etty Hillesum, en délivrant son journal rédigé entre 1941 et 1943. En pleine montée du nazisme.Une immersion dans la vie d’une jeune femme, juive, éprise de liberté, saisie dans l’enfer de la Shoah. Un spectacle lumineux et profond. Mise en scène et jeu : Héléna SadowyCollaboratrice artistique : Véronique Ebel Durée : 2h15 (entracte compris) Tout public à partir de 16 ans Représentations du 6 au 8 novembre 2025 à 20h

Nantes 44000

