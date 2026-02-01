Étudiants on Ice Patinoire Ice Arena Longeville-lès-Metz

Étudiants on Ice

Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Début : Jeudi 2026-02-05

2026-02-05

Chaque 1er jeudi du mois.Tout public

Patinoire Ice Arena 4 Boulevard Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 66 47 30 icearenametz@greenconceptsport.com

English :

Every 1st Thursday of the month.

