Étudier l’architecture ancienne, conserver les matériaux : une des missions de l’archéologie préventive Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Marie-Laure BONTE et Axelle LETOR (DRAC Grand Est, Service régional de l’archéologie, site de Châlons-en-Champagne)

Le Service régional de l’archéologie propose un atelier autour de la conservation des matériaux qui entrent dans la fabrication des maisons à pan de bois. Venez découvrir cette technique de construction encore bien visible dans les rues de Châlons-en-Champagne : quelles sont les techniques utilisées par les archéologues pour sauvegarder ces vestiges par l’étude ? Comment les matériaux sont-ils datés ? Comment et où sont-ils conservés ?

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://www.chalonsenchampagne.fr/culture/musees Histoire naturelle : 1 972 oiseaux naturalisés provenant du monde entier ; Mobilier : du XVe siècle à l’Art nouveau ; Mobilier et Objets d’Art : tapisseries (XVe – XVIIIe siècle), meubles, émaux, ivoires ; Taques ; Sculptures : Moyen Âge, Renaissance et sculptures plus récentes jusqu’à Rodin ; Peintures : 300 œuvres formant un panorama de la peinture européenne du XVe au XXe siècle ; Sculptures d’Inde du Sud Place Godart.

