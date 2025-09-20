Étudiez et préservez les matériaux avec des archéologues Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne

Étudiez et préservez les matériaux avec des archéologues Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Étudiez et préservez les matériaux avec des archéologues 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Accès libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le Service régional de l’archéologie de la DRAC Grand Est vous propose un atelier autour des maisons à pans de bois, caractéristiques de Châlons-en-Champagne. Comment dater le bois ? Comment l’étudier, le préserver, le transmettre ? Grâce aux outils et méthodes de l’archéologie préventive, découvrez les secrets de ce patrimoine bâti.

Avec Marie-Laure Bonte et Axelle Letor, archéologues de terrain, explorez les matériaux anciens et comprenez comment les connaissances scientifiques alimentent la sauvegarde du patrimoine architectural régional.

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://www.chalonsenchampagne.fr/culture/musees Histoire naturelle : 1 972 oiseaux naturalisés provenant du monde entier ; Mobilier : du XVe siècle à l’Art nouveau ; Mobilier et Objets d’Art : tapisseries (XVe – XVIIIe siècle), meubles, émaux, ivoires ; Taques ; Sculptures : Moyen Âge, Renaissance et sculptures plus récentes jusqu’à Rodin ; Peintures : 300 œuvres formant un panorama de la peinture européenne du XVe au XXe siècle ; Sculptures d’Inde du Sud Place Godart.

© Axelle Letor, Drac Grand Est