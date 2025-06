Étupes Festiv’été, 6ème édition Étupes 4 juillet 2025 19:00

Gratuit

la Ville d’Étupes vous donne rendez-vous pour la 6ᵉ édition du Festiv’été, un événement festif et intergénérationnel avec concerts, animations et ambiance conviviale !

Buvette & restauration sur place.

Au programme rock, musique populaire, bal guinguette, feu d’artifice, animations familiales et bien plus encore pour petits et grands ! .

Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 85 90

