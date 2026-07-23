Informations pratiques

Janzé

eu-Concours des 20 ans d’Enigmaparc Une aventure photo magique et pédagogique avec les enfants !

10 Rue du Tellier Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour célébrer ses 20 ans d’existence à Janzé (au Sud de Rennes), Enigmaparc propose une expérience ludique et éducative inoubliable pour les jeunes enfants et leurs parents, doublée d’un grand concours photo estival !

Spécialement conçu pour les 4 à 8 ans, le Jeu de Piste transforme les enfants en aventuriers de la tribu de Kolantec. Munis d’une carte au trésor, ils doivent parcourir 9 décors peints à la main par des artistes pour retrouver des chiffres et des lettres dissimulés. Ce parcours stimule le sens de l’observation, l’orientation et la motricité fine grâce à des jeux de manipulation. À la fin, les chiffres forment un digicode permettant de recomposer la formule magique qui ouvre le coffre d’Enigmus.

Et pour les familles avec des enfants plus âgés, tentez l’un des Grands Parcours (niveau facile ou difficile) avec12 univers à décrypter et de 12 à 24 énigmes à résoudre suivant le niveau de difficulté souhaitée.

?? Le concours photo des familles Immortalisez la fierté de vos petits ou grands explorateurs au cœur de nos univers fantastiques. Publiez votre plus beaux cliché sur les réseaux sociaux pour tenter de décrocher le badge virtuel Indiana Jones de Janzé ou de remporter vos entrées gratuites pour la saison prochaine ! .

10 Rue du Tellier Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 07 65

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L’événement eu-Concours des 20 ans d’Enigmaparc Une aventure photo magique et pédagogique avec les enfants ! Janzé a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 35 ADMIN