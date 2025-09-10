Euclid et l’univers sombre Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

Euclid et l'univers sombre Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mercredi 10 septembre, 19h00

Clotilde Laigle présentera les enjeux cosmologiques et le contexte astrophysique, le télescope Euclid et ses défis techniques, ainsi que les possibilités enthousiasmantes que la mission nous ouvre, illustrées des magnifiques images prises par le télescope.

Quel est le contenu de l’Univers et quelle est son évolution ? Comment la matière s’est assemblée dans les galaxies au sein de la toile cosmique ? Le télescope spatial Euclid de l’Agence spatiale européenne a été lancé en juillet 2023 pour apporter des réponses à ces questions. Grâce à l’observation de milliards de galaxies sur un tiers du ciel, la mission Euclid a commencé à réaliser une cartographie à haute précision de la matière dans l’Univers. L’analyse statistique de ces données va représenter une mine d’or pour mieux comprendre notre Univers et son expansion, mais aussi la formation des galaxies dans la toile cosmique. Clotilde Laigle présentera les enjeux cosmologiques et le contexte astrophysique, le télescope Euclid et ses défis techniques, ainsi que les possibilités enthousiasmantes que la mission nous ouvre, illustrées des magnifiques images prises par le télescope.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-10T20:30:00.000+02:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris