Euclid, plongée dans l’Univers profond – médiathèque José Cabanis Toulouse, 27 mai 2025, Toulouse.

Euclid, plongée dans l’Univers profond médiathèque José Cabanis Toulouse Mardi 27 mai, 18h00 libre et gratuit

Conférence présentée par Pierre Casenove, chef de projet des contributions françaises Euclid, CNES

// Lancé en juillet 2023, le télescope spatial Européen Euclid a commencé à sonder l’Univers en février 2024 pour une mission nominale de 6 ans à bord. Les premières images diffusées en novembre 2023 et mai 2024 ont démontré les capacités exceptionnelles du télescope.

Suite à la première publication de données en Mars 2025, la conférence reviendra sur les deux premières années de la mission au travers des difficultés rencontrées et des succès obtenus, avant de présenter les premiers résultats scientifiques obtenus et les prochaines échéances du programme.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Plus d’infos : [https://urls.fr/Qz4soX](https://urls.fr/Qz4soX)

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Cité de l’espace, l’AACE, la médiathèque José Cabanis, Toulouse, la Mairie et Métropole et les Bibliothèques de Toulouse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-27T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-27T19:30:00.000+02:00

1



médiathèque José Cabanis 1 allée jacques chaban délmas Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31506 Haute-Garonne