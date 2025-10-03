Eugène Leroy. Peintures & dessins, 1980-2000 Tourcoing

Eugène Leroy. Peintures & dessins, 1980-2000 Tourcoing vendredi 3 octobre 2025.

Eugène Leroy. Peintures & dessins, 1980-2000

2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 13:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-03 2026-04-05

Exposiiton du 3 octobre 2025 au 5 avril 2026

Inédite, l’exposition explore la création des vingt dernières années de la vie d’Eugène Leroy, artiste majeur né en 1910. À travers plus de 80 peintures et dessins, elle exalte sa liberté et sa profusion créatrice, loin des courants et des modes selon ses propres termes. Exécutées dans l’atelier de Wasquehal, les toiles saturées de couleurs témoignent de recherches toujours renouvelées sur la lumière et le nu. Dans cette période d’épanouissement et de reconnaissance internationale, les dessins, plus intimes et méconnus, manifestent la virtuosité de cet artiste exceptionnel qui a donné son nom au musée des Beaux-Arts de Tourcoing.

Exposiiton du 3 octobre 2025 au 5 avril 2026

Inédite, l’exposition explore la création des vingt dernières années de la vie d’Eugène Leroy, artiste majeur né en 1910. À travers plus de 80 peintures et dessins, elle exalte sa liberté et sa profusion créatrice, loin des courants et des modes selon ses propres termes. Exécutées dans l’atelier de Wasquehal, les toiles saturées de couleurs témoignent de recherches toujours renouvelées sur la lumière et le nu. Dans cette période d’épanouissement et de reconnaissance internationale, les dessins, plus intimes et méconnus, manifestent la virtuosité de cet artiste exceptionnel qui a donné son nom au musée des Beaux-Arts de Tourcoing. .

2 rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Exhibition from October 3, 2025 to April 5, 2026

This groundbreaking exhibition explores the creative output of Eugène Leroy, a major artist born in 1910, during the last twenty years of his life. Through more than 80 paintings and drawings, it exalts his freedom and creative profusion, « far removed from trends and fashions » in his own words. Executed in her Wasquehal studio, the color-saturated canvases bear witness to her constantly renewed research into light and the nude. In this period of blossoming and international recognition, the drawings, more intimate and little-known, demonstrate the virtuosity of this exceptional artist who gave his name to the Musée des Beaux-Arts in Tourcoing.

German :

Ausstellung vom 3. Oktober 2025 bis 5. April 2026

Die Ausstellung zeigt das Schaffen des 1910 geborenen Künstlers Eugène Leroy in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens. Anhand von mehr als 80 Gemälden und Zeichnungen werden seine Freiheit und seine kreative Fülle hervorgehoben, die, wie er selbst sagte, « weit entfernt von Strömungen und Moden » waren. Die farbenfrohen Gemälde, die in ihrem Atelier in Wasquehal entstanden, zeugen von einer immer neuen Suche nach dem Licht und dem Akt. In dieser Zeit der Blüte und internationalen Anerkennung zeigen die intimeren und unbekannteren Zeichnungen die Virtuosität dieses außergewöhnlichen Künstlers, der dem Museum der Schönen Künste in Tourcoing seinen Namen gab.

Italiano :

Mostra dal 3 ottobre 2025 al 5 aprile 2026

Questa mostra innovativa esplora l’opera di Eugène Leroy, importante artista nato nel 1910, negli ultimi vent’anni della sua vita. Attraverso più di 80 dipinti e disegni, viene esaltata la sua libertà e profusione creativa, « lontana dalle tendenze e dalle mode », secondo le sue stesse parole. Eseguite nel suo studio di Wasquehal, le tele sature di colore testimoniano la sua ricerca costantemente rinnovata sulla luce e sul nudo. In questo periodo di fioritura e di riconoscimento internazionale, i disegni, più intimi e poco conosciuti, dimostrano il virtuosismo di questo eccezionale artista che ha dato il nome al Musée des Beaux-Arts di Tourcoing.

Espanol :

Exposición del 3 de octubre de 2025 al 5 de abril de 2026

Esta exposición innovadora explora la obra de Eugène Leroy, artista mayor nacido en 1910, en los últimos veinte años de su vida. A través de más de 80 pinturas y dibujos, exalta su libertad y profusión creativa, « alejada de tendencias y modas », según sus propias palabras. Ejecutados en su estudio de Wasquehal, los lienzos, saturados de color, dan testimonio de sus investigaciones, siempre renovadas, sobre la luz y el desnudo. En este periodo de florecimiento y reconocimiento internacional, los dibujos, más íntimos y poco conocidos, demuestran el virtuosismo de este artista excepcional que dio su nombre al Museo de Bellas Artes de Tourcoing.

L’événement Eugène Leroy. Peintures & dessins, 1980-2000 Tourcoing a été mis à jour le 2025-08-26 par Hauts-de-France Tourisme