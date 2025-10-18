Eugénie Bal Maison Rigolote Laval

Eugénie Bal Maison Rigolote Laval samedi 18 octobre 2025.

Eugénie Bal

Maison Rigolote 58 ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-25 2025-10-26

Eugénie Bal expose dessins et sculptures métalliques tant en intérieur qu’en extérieur. Artiste multifacette, elle sera présente à à la Maison Rigolote pour deux week-ends.

Fragmentation

Dessins et sculptures montrent un dialogue entre l’éclatement de la forme et la suspension du temps.

Chaque pièce devient une composition chorégraphiée. Assemblées par tâches, elles jouent sur les

contrastes entre le poids de la matière et la légèreté des vides qu’elles ménagent. Comme dans un arrêt sur image. Les sculptures semblent figer un instant de mouvement en pleine expansion. .

Maison Rigolote 58 ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

English :

Eugénie Bal exhibits drawings and metal sculptures both indoors and outdoors. A multifaceted artist, she will be at Maison Rigolote for two weekends.

German :

Eugénie Bal stellt Zeichnungen und Metallskulpturen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aus. Als facettenreiche Künstlerin ist sie an zwei Wochenenden im Maison Rigolote anwesend.

Italiano :

Eugénie Bal espone disegni e sculture in metallo sia all’interno che all’esterno. Artista poliedrica, sarà presente alla Maison Rigolote per due fine settimana.

Espanol :

Eugénie Bal expone dibujos y esculturas de metal tanto en interior como en exterior. Artista polifacética, estará en la Maison Rigolote durante dos fines de semana.

L’événement Eugénie Bal Laval a été mis à jour le 2025-09-10 par LAVAL TOURISME