Eugenio Ciné concert Place de la République Plouzané

Eugenio Ciné concert Place de la République Plouzané vendredi 19 décembre 2025.

Eugenio Ciné concert

Place de la République Centre Culturel François Mitterrand Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 19:35:00

Date(s) :

2025-12-19

Découvrez ce clown aux tours fabuleux qui enchantent tous les spectateurs du célèbre cirque où il se produit.

Un jour, il perd mystérieusement son rire fameux et irrésistible qui faisait le plaisir des enfants. Ses amis tentent tour à tour de lui faire retrouver sa bonne humeur pour qu’à nouveau retentissent els rires sous le chapiteau… Dans un esprit cabaret cher au duo Nefertiti et qui donne un bel et émouvant écho à l’univers circacien de l’album et du dessin animé du même nom, Jen Rival et Nicolas Méheust sont les Madame Loyale et Monsieur Orchestra d’un joyeux petit cirque vibrant de pian jouet, accordéon électrique, boîte à musique, pédale de loop, bruitages et chansons.

Informations pratiques

A partir de 3 ans.

Durée 35 minutes. .

Place de la République Centre Culturel François Mitterrand Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 31 95 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Eugenio Ciné concert Plouzané a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole