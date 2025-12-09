Eugenio (Voltati Eugenio) Espace Noriac Limoges

Eugenio (Voltati Eugenio)

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Un film de Luigi Comencini (1980) avec Saverio Marconi, Dalila Di Lazzaro, Memè Perlini, Francesco Bonelli, Bernard Blier,…

Eugenio, dix ans, vit chez sa grand-mère depuis la séparation de ses parents, Giancarlo et Fernanda. Il doit partir en voyage à Londres avec son père, et sur la route de l’aéroport, il ne cesse d’agacer le conducteur. Excédé, ce dernier l’abandonne au bord de la route. La police est alertée et durant les recherches, Giancarlo et Fernanda revivent leur passé. Ils prennent alors conscience de ne jamais avoir été de vrais parents pour leur fils…

Vous voudriez me faire dire que l’enfant est une victime et que ses parents sont méchants. Non je n ‘ai pas fait ce film pour faire pleurer sur les malheurs de l’enfant. Ce sont des situations typiques de la vie d’aujourd’hui pleines des contradictions dans lesquelles les couples vivent aujourd’hui. Luigi Comencini .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 04 48 contact@dante-limoges.fr

English : Eugenio (Voltati Eugenio)

L’événement Eugenio (Voltati Eugenio) Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole