EUGIE – LE SOLO – PARIS Paris

EUGIE Début : 2026-02-02 à 20:30. Tarif : – euros.

EUGIEEugie en trois mots, c’est : poésie, dualité, intimité. Portée par son piano et sa guitare, l’artiste dévoile sur scène un univers à la fois délicat et intense, où chaque chanson raconte un fragment de vie. Diplômée de l’école ATLA et du Dalida Institute, Eugie compose avec passion : à partir de ses ressentis, de ses failles, de ses élans. Ses influences — Françoise Hardy, The Weeknd, yoa — nourrissent une musique qui oscille entre sensibilité, nonchalance et sonorités rétro. Ce concert acoustique est une rencontre intime avec une artiste en quête d’authenticité — un moment de partage où la poésie prend vie.

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75