Eun-Me Ahn Post-Orientalist Express Grand Théâtre Brest

Eun-Me Ahn Post-Orientalist Express

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20 21:40:00

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-21

Figure de l’avant-garde coréenne, Eun-Me Ahn entrelace tradition et modernité dans des spectacles exaltants. Ici, elle crée une rencontre jubilatoire entre Orient et Occident.

Initiée aux rituels chamaniques, formée à la danse contemporaine, la chorégraphe a développé, au cours de ses trente ans de carrière, un langage artistique unique. Dans ce nouvel opus, elle plonge dans la richesse et la fluidité du mouvement de son continent, qu’elle met en dialogue avec l’art occidental. Un magnifique terrain d’entente pour questionner et ré-imaginer les représentations de l’Asie, du Caucase au Japon en passant par le sous-continent indien. Au fil d’une pièce envoûtante, légendes, costumes, musiques et cultures populaires s’expriment dans une explosion joyeuse et colorée.

Informations pratiques

Durée 1h10.

A partir de 8 ans. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

