Eun-Me Ahn – Post Orientalist Express Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Pièce après pièce, Eun-Me Ahn et ses danseurs forgent une nouvelle danse de l’Asie, sans confins et en évolution permanente. Cette fois, « l’enfant terrible » de Séoul met sur les rails un Post Orientalist Express qui avance à toute allure, dans la continuité de Dragons qui avait triomphé au Théâtre de la Ville en 2021. La Coréenne qui cultive son héritage shamanique autant que sa formation new-yorkaise repart en croisade contre les clichés orientalistes, pour questionner ce qui meut aujourd’hui la jeunesse asiatique. Légendes, tendances vestimentaires, culture pop et styles de danse sont poussés jusqu’à l’absurde, pour en révéler les contradictions inhérentes. Aussi se profile, derrière la contagieuse vitalité, la possibilité de redéfinir une identité culturelle, au-delà de la dichotomie tradition – modernité.

Thomas Hahn

Une nouvelle rencontre avec l’asie, dans une joyeuse explosion de couleurs.

Du vendredi 21 novembre 2025 au lundi 24 novembre 2025 :

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

