EUNICE Le Chant des Orages Melle

EUNICE Le Chant des Orages

Le Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Première partie pour une mise en bouche du projet de médiation qui se déroulera sur le premier semestre 2026 et rassemblera plusieurs disciplines et structures (lycées, EMPM, atelier Vidéo, écrivains…) autour de cette formation musicale.

Autour des textes et des mélodies de Marie Hesse, trois Instrumentistes créent une pop tendre et fraîche, pleine de couleur et de vie. Claviers, voix, batterie et guitare se rencontrent dans un son singulier qui permet aussi bien d’écouter les paroles sensibles que de se laisser porter par la musique. Il y a dans les textes un langage personnel, à la poésie ingénue et féminine qui s’inscrit dans un héritage de chanson française.

Marie Hesse chant, textes, compositions,

Brian McCoy batterie, chœurs,

Annaïg Drion claviers, chœurs,

Hugo Bernier guitare, pads .

Le Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 92 84 nat@larondedesjurons.org

