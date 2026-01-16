Euphoria V.O2 Cormontreuil

Euphoria

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 20:00:00

fin : 2026-02-02 20:50:00

Date(s) :

2026-02-02

Tout public

Groupe Karol Karol

Deux chouettes blanches quittent leur carapace de plumes pour devenir acrobates. De l’ombre à la lumière, de la retenue à l’explosion, EUPHORIA déploie une danse vive et burlesque qui célèbre la vitalité avec humour, tendresse et une exubérance communicative.

À partir de 8 ans. .

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est

