Euphoria V.O2 Cormontreuil

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Supplément
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 20:00:00
fin : 2026-02-02 20:50:00
Date(s) :
2026-02-02
Tout public
Groupe Karol Karol
Deux chouettes blanches quittent leur carapace de plumes pour devenir acrobates. De l’ombre à la lumière, de la retenue à l’explosion, EUPHORIA déploie une danse vive et burlesque qui célèbre la vitalité avec humour, tendresse et une exubérance communicative.
À partir de 8 ans. .
V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est
