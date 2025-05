Euphoria Nantes festival – Min de Rien Nantes, 29 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-29 20:00 – 23:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite les 23 et 31 mai / Payants pour les autres dates Billetterie sur https://linktr.ee/euphorianantes Tout public

Trois acteurs culturels majeurs du territoire nantais, Paco Tyson, Krumpp et Micro Comedy Club, lancent Euphoria Nantes Festival du 22 au 31 mai 2025 à Min de Rien, sur l’île de Nantes, pour 6 jours de festivités sous un grand chapiteau.Ce nouvel événement printanier réunit un panel d’événements entre hip hop, musiques électroniques, stand-up, street food et animations populaires.Jeudi 22 mai 2025 de 20h à 23h : MICRO 360 – Stand-up avec Adel Fugazi, Yann Guillarme, Nadim, Mathieu Delaplace, Cab Cab, Yassine Daoudi, JiHef, Yoan Bertetto. – 15 € à 30 €Vendredi 23 mai 2025 de 19h à 0h : BLINDTEST GÉANT – Le jeu de la musique & plus…- Entrée gratuiteSamedi 24 mai 2025 de 18h à 0h : CONCERTS HIP-HOP avec Fonky Family + Bekar + Mairo – 39 € à 55 €Jeudi 29 mai 2025 de 20h à 23h : MICRO 360 – Stand-up avec Tom Baldetti, Ana Godefroy, Félix Junier, Nash, Henry Lexa, Hugo Le Van, Maxime Stockner, Janagan – 15 € à 30 €Vendredi 30 mai 2025 de 14h à 0h : PACO TYSON avec Ellen Allien + Mac Declos + Pureblast + Cassius + Discord live! + C.H.I.C.H.I.& more TBA… – 10,80 € à 30,80 €Samedi 31 mai 2025 de 11h à 0h : LA GRANDE BOUFFE – Réunion des meilleurs food trucks de la région ! – Entrée gratuite

Min de Rien Île de Nantes Nantes 44200

https://www.facebook.com/events/528697566268056/