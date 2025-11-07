EUPHORIE(S) Exposition Sciences Po Lille Lille

EUPHORIE(S) Exposition Sciences Po Lille Lille vendredi 7 novembre 2025.

EUPHORIE(S) Exposition Sciences Po Lille

9 Rue Auguste Angellier Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-09

En 2019, Sciences Po Lille accueillait sa première exposition d’art contemporain. En 2021, l’association reprenait de l’activité après une année bouleversée par la crise sanitaire. Ce fut l’occasion de proposer une double exposition, BRIQUE(S) & NAUFRAGE , afin de reconduire le projet avorté en 202 en le couplant à une nouvelle thématique. En 2022, à l’occasion du week-end de clôture de la programmation de Lille3000, l’association proposait l’exposition TRANSGRESSION(S) . Puis, le thème JE(U) donnait le ton de l’édition 2023. Enfin, le thème de l’exposition 2024 s’articulait autour de (RE)NAISSANCE .

Les centaines de visiteurs présents sur les week-end d’exposition et les connexions créées entre artistes, etudiant.es et acteurs culturels locaux nous poussent à réitérer l’expérience avec engouement. L’idée est d’exposer de jeunes artistes et de créer un espace de dialogue autour de l’art contemporain tout en ouvrant les portes de Sciences Po Lille.

Nous revenons cette année avec l’exposition EUPHORIE(S) , en lien avec le thème FIESTA de Lille 3000 et l’ouverture au public aura lieu du 3 octobre 2025 au 6 octobre 2025.

—————————————-

L’euphorie se définit comme un “sentiment de bien-être général”, une “sensation intense de bien-être, d’optimisme” ou encore un “sentiment de grande joie, de satisfaction, de contentement”, cela pouvant donc se rapporter au sentiment éprouvé (ou recherché) dans une “fiesta”.

Le terme “fiesta”, se définissant comme une “réjouissance collective animée” ou une “partie de plaisir, fête”, évoque un moment festif, joyeux et léger, un espace de liberté et de partage, qui invite à ressentir ce sentiment de bien-être, joie, satisfaction,… qu’est l’euphorie. La “fiesta” est alors considérée comme un moment d’insouciance, un espace de liberté où on peut oublier les tracas et problèmes du quotidien.

Le terme peut également être envisagé dans sa forme plurielle en ce qu’une fiesta tend à être partagée, mais l’euphorie peut aussi être ressentie seul.e, et que les représentations et sentiments d’euphories peuvent être divers.

Choisir l’axe de(s) l’euphorie(s) dans le cadre du thème “Fiesta” permettra également d’aborder des sujets comme la présence et la place de l’alcool et des drogues dans ces moments de célébration et de partage, et de questionner leur aspect addictif, donc une certaine dépendance à cette euphorie (on peut ici penser à la série éponyme “Euphoria”, diffusée par HBO).

Cet axe permet également de questionner l’objectif et les conséquences de la “fiesta” l’objectif serait de ressentir une certaine euphorie, pour échapper à ses problèmes et ressentir de la joie voir du bonheur, mais cette sensation est temporaire, éphémère. Est-ce donc vraiment du bonheur ? Quid du retour à la réalité ?

A l’inverse, choisir la “fiesta” et l’euphorie, c’est parfois aussi résister à la peur on pense ici aux Parisiens et Français en terrasse, concerts et soirées dès le lendemain des attentats. Ici continuer à faire la fête c’est continuer à vivre et à résister.

Nous avons hâte de vous rencontrer lors de ce week-end! En attendant suivez nous sur instagram @ar.t.ches

À très bientôt

L’équipe de Ar(t)ches

9 Rue Auguste Angellier Lille 59000 Nord Hauts-de-France

English :

In 2019, Sciences Po Lille hosted its first contemporary art exhibition. In 2021, the association was back in business after a year disrupted by the health crisis. This was the opportunity to propose a double exhibition, « BRIQUE(S) & NAUFRAGE », to renew the project aborted in 202, coupling it with a new theme. In 2022, on the occasion of the closing weekend of Lille3000, the association proposed the exhibition « TRANSGRESSION(S) ». Then, the theme « JE(U) » set the tone for the 2023 edition. Finally, the theme of the 2024 exhibition was « (RE)NAISSANCE ».

Hundreds of visitors over the exhibition weekends and the connections created between artists, students and local cultural players have encouraged us to repeat the experience with great enthusiasm. The idea is to exhibit young artists and create a space for dialogue around contemporary art, while opening the doors of Sciences Po Lille.

We are back this year with the « EUPHORIE(S) » exhibition, in line with Lille 3000?s « FIESTA » theme, and will be open to the public from October 3, 2025 to October 6, 2025.

—————————————-

Euphoria is defined as a ?feeling of general well-being?, an ?intense sensation of well-being, optimism? or a ?feeling of great joy, satisfaction, contentment?, which can therefore be related to the feeling experienced (or sought) at a ?fiesta?

The term ?fiesta?, defined as ?animated collective rejoicing? or ?party, feast? evokes a festive, joyous and light-hearted moment, a space of freedom and sharing, inviting us to experience that feeling of well-being, joy, satisfaction… that is euphoria. The ?fiesta? is seen as a carefree moment, a space of freedom where we can forget the worries and problems of everyday life.

The term can also be considered in its plural form, in that a fiesta tends to be shared, but euphoria can also be experienced alone, and representations and feelings of euphoria can be diverse.

Focusing on euphoria(s) as part of the ?Fiesta? theme will also make it possible to address issues such as the presence and place of alcohol and drugs in these moments of celebration and sharing, and to question their addictive aspect, and therefore a certain dependence on this euphoria (we might think here of the eponymous series ?Euphoria?, broadcast by HBO).

It also raises questions about the purpose and consequences of ?fiesta? the aim would be to feel a certain euphoria, to escape one?s problems and experience joy or even happiness, but this sensation is temporary and ephemeral. But is it really happiness? What about the return to reality?

On the other hand, choosing ?fiesta? and euphoria can also mean resisting fear: here, we think of Parisians and French people out on the terrace, enjoying concerts and parties the day after the attacks. Here, continuing to party means continuing to live and resist.

We look forward to meeting you this weekend! In the meantime, follow us on instagram @ar.t.ches

See you soon

The Ar(t)ches team

German :

2019 fand in Sciences Po Lille die erste Ausstellung zeitgenössischer Kunst statt. Im Jahr 2021 nahm der Verein nach einem Jahr, das durch die Gesundheitskrise erschüttert worden war, seine Tätigkeit wieder auf. Dies bot die Gelegenheit, eine Doppelausstellung mit dem Titel « BRIQUE(S) & NAUFRAGE » zu veranstalten, um das im Jahr 202 gescheiterte Projekt mit einem neuen Thema fortzusetzen. Im Jahr 2022, anlässlich des Abschlusswochenendes des Lille3000-Programms, bot der Verein die Ausstellung « TRANSGRESSION(S) » an. Das Thema « JE(U) » gab den Ton für die Ausgabe 2023 an. Das Thema der Ausstellung 2024 lautete schließlich « (RE)NAISSANCE » (Wiedergeburt).

Hunderte von Besuchern an den Ausstellungswochenenden und die Verbindungen zwischen Künstlern, Studierenden und lokalen Kulturschaffenden haben uns dazu veranlasst, diese Erfahrung mit Begeisterung zu wiederholen. Die Idee ist es, junge Künstler auszustellen, einen Raum für den Dialog über zeitgenössische Kunst zu schaffen und gleichzeitig die Türen von Sciences Po Lille zu öffnen.

Wir kehren dieses Jahr mit der Ausstellung « EUPHORIE(S) » zurück, die mit dem Thema « FIESTA » von Lille 3000 in Verbindung steht und vom 3. Oktober 2025 bis zum 6. Oktober 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

—————————————-

Euphorie wird definiert als ein « Gefühl des allgemeinen Wohlbefindens », ein « intensives Gefühl des Wohlbefindens, des Optimismus » oder auch ein « Gefühl großer Freude, Zufriedenheit, Genugtuung », was sich auf das Gefühl beziehen kann, das bei einer « Fiesta » erlebt (oder gesucht) wird.

Der Begriff « Fiesta », der als « lebhafter gemeinsamer Spaß » oder « Vergnügungsparty, Fest » definiert wird, beschreibt einen festlichen, fröhlichen und leichten Moment, einen Raum der Freiheit und des Teilens, der dazu einlädt, das Gefühl des Wohlbefindens, der Freude, der Zufriedenheit, … zu erleben, das als Euphorie bezeichnet wird. Die « Fiesta » wird als ein Moment der Unbeschwertheit angesehen, ein Raum der Freiheit, in dem man die Sorgen und Probleme des Alltags vergessen kann.

Der Begriff kann auch in seiner pluralistischen Form betrachtet werden, da eine Fiesta in der Regel geteilt wird, Euphorie aber auch allein erlebt werden kann und die Vorstellungen und Gefühle von Euphorie unterschiedlich sein können.

Das Thema Euphorie(n) im Rahmen des Themas « Fiesta » ermöglicht es auch, Themen wie die Präsenz und den Stellenwert von Alkohol und Drogen in diesen Momenten des Feierns und Teilens zu behandeln und ihren Suchtaspekt zu hinterfragen, also eine gewisse Abhängigkeit von dieser Euphorie (man denke hier an die gleichnamige HBO-Serie « Euphoria »).

Dieser Schwerpunkt ermöglicht es auch, das Ziel und die Folgen der « Fiesta » zu hinterfragen das Ziel ist es, eine gewisse Euphorie zu erleben, den Problemen zu entfliehen und Freude und Glück zu empfinden, aber dieses Gefühl ist vorübergehend und vergänglich. Ist es also wirklich Glück? Wie sieht es mit der Rückkehr in die Realität aus?

Umgekehrt bedeutet die Wahl der « Fiesta » und der Euphorie manchmal auch, der Angst zu widerstehen: Man denke nur an die Pariser und Franzosen, die am Tag nach den Attentaten auf Terrassen, Konzerten und Partys waren. Hier bedeutet Feiern, dass man weiterlebt und Widerstand leistet.

Wir freuen uns darauf, Sie an diesem Wochenende zu treffen! In der Zwischenzeit können Sie uns auf Instagram folgen: @ar.t.ches

Bis bald

Das Team von Ar(t)ches

Italiano :

Nel 2019, Sciences Po Lille ha ospitato la sua prima mostra d’arte contemporanea. Nel 2021 l’associazione ha ripreso le sue attività dopo un anno interrotto dalla crisi sanitaria. È stata l’occasione per proporre una doppia mostra, BRIQUE(S) & NAUFRAGE, per rinnovare il progetto interrotto nel 202 abbinandolo a un nuovo tema. Nel 2022, in concomitanza con il weekend di chiusura di Lille3000, l’associazione ha proposto la mostra TRANSGRESSION(S). A questa è seguita « JE(U) », che ha dato il tono all’evento del 2023. Infine, il tema della mostra del 2024 è stato « (RE)NAISSANCE ».

Le centinaia di visitatori durante i fine settimana e le connessioni create tra artisti, studenti e attori culturali locali ci hanno incoraggiato a ripetere l’esperienza con grande entusiasmo. L’idea è quella di esporre giovani artisti e creare uno spazio di dialogo sull’arte contemporanea, aprendo al contempo le porte di Sciences Po Lille.

Quest’anno torniamo con la mostra « EUPHORIE(S) », legata al tema « FIESTA » di Lille 3000, che sarà aperta al pubblico dal 3 ottobre 2025 al 6 ottobre 2025.

—————————————-

L’euforia è definita come una « sensazione di benessere generale », una « intensa sensazione di benessere, ottimismo » o una « sensazione di grande gioia, soddisfazione, contentezza », che può quindi essere messa in relazione con la sensazione provata (o ricercata) durante una « fiesta ».

Il termine « fiesta », definito come una « vivace celebrazione collettiva » o una « festa, banchetto », evoca un momento festoso, gioioso e spensierato, uno spazio di libertà e condivisione, che ci invita a sperimentare quella sensazione di benessere, gioia, soddisfazione… che è l’euforia. La « fiesta » è vista come un momento spensierato, un luogo di libertà dove dimenticare le preoccupazioni e i problemi della vita quotidiana.

Il termine può essere considerato anche nella sua forma plurale, in quanto una fiesta tende a essere condivisa, ma l’euforia può essere vissuta anche da soli, e le rappresentazioni e le sensazioni dell’euforia possono essere diverse.

La scelta del tema dell’euforia (o delle euforie) come parte del tema « Fiesta » ci permetterà anche di affrontare questioni come la presenza e il posto dell’alcol e delle droghe in questi momenti di celebrazione e condivisione, e di interrogarci sul loro aspetto di dipendenza, e quindi su una certa dipendenza da questa euforia (potremmo pensare alla serie omonima « Euphoria », trasmessa dalla HBO).

Questo approccio solleva anche domande sullo scopo e sulle conseguenze della « fiesta » l’obiettivo sarebbe quello di provare una certa euforia, di sfuggire ai problemi e di sperimentare la gioia o addirittura la felicità, ma questa sensazione è temporanea ed effimera. Allora è davvero felicità? E il ritorno alla realtà?

D’altra parte, optare per la « fiesta » e l’euforia può anche significare resistere alla paura: pensiamo ai parigini e ai francesi sulle terrazze a godersi concerti e feste il giorno dopo gli attentati. Continuare a far festa significa continuare a vivere e a resistere.

Vi aspettiamo questo fine settimana! Nel frattempo, seguiteci su instagram: @ar.t.ches

A presto

Il team Ar(t)ches

Espanol :

En 2019, Sciences Po Lille acogió su primera exposición de arte contemporáneo. En 2021, la asociación reanudó sus actividades tras un año interrumpido por la crisis sanitaria. Fue la ocasión de proponer una doble exposición, BRIQUE(S) & NAUFRAGE, para renovar el proyecto abortado en 202 acoplándolo a un nuevo tema. En 2022, coincidiendo con el fin de semana de clausura de Lille3000, la asociación propuso la exposición TRANSGRESSION(S). Le siguió « JE(U) », que marcó la pauta del evento de 2023. Por último, el tema de la exposición de 2024 fue « (RE)NAISSANCE ».

Los cientos de visitantes de los fines de semana y las conexiones creadas entre artistas, estudiantes y agentes culturales locales nos han animado a repetir la experiencia con gran entusiasmo. La idea es exponer a jóvenes artistas y crear un espacio de diálogo en torno al arte contemporáneo, abriendo al mismo tiempo las puertas de Sciences Po Lille.

Este año volvemos con la exposición « EUPHORIE(S) », vinculada al tema « FIESTA » de Lille 3000, y estará abierta al público del 3 al 6 de octubre de 2025.

—————————————-

La euforia se define como un « sentimiento de bienestar general », una « sensación intensa de bienestar, optimismo » o un « sentimiento de gran alegría, satisfacción, contento », que por tanto puede relacionarse con la sensación experimentada (o buscada) en una « fiesta ».

El término « fiesta », definido como « celebración colectiva animada » o « fiesta, banquete », evoca un momento festivo, alegre y desenfadado, un espacio de libertad y de compartir, que invita a experimentar esa sensación de bienestar, alegría, satisfacción… que es la euforia. La « fiesta » se percibe como un momento despreocupado, un lugar de libertad donde podemos olvidar las preocupaciones y los problemas de la vida cotidiana.

El término también puede considerarse en su forma plural, en el sentido de que una fiesta tiende a ser compartida, pero la euforia también puede experimentarse en solitario, y las representaciones y sentimientos de euforia pueden ser diversos.

La elección del tema de la(s) euforia(s) en el marco del tema « Fiesta » también nos permitirá abordar cuestiones como la presencia y el lugar del alcohol y las drogas en estos momentos de celebración y de compartir, y cuestionar su aspecto adictivo y, por tanto, una cierta dependencia de esta euforia (podríamos pensar aquí en la serie homónima « Euforia », emitida por HBO).

Este enfoque también plantea interrogantes sobre la finalidad y las consecuencias de la « fiesta » el objetivo sería sentir cierta euforia, escapar de los problemas y experimentar alegría o incluso felicidad, pero esta sensación es temporal y fugaz. Entonces, ¿es realmente felicidad? ¿Y la vuelta a la realidad?

Por otra parte, optar por la « fiesta » y la euforia también puede significar resistirse al miedo: aquí, pensamos en los parisinos y franceses en las terrazas, disfrutando de conciertos y fiestas al día siguiente de los atentados. Aquí, seguir de fiesta significa seguir viviendo y resistiendo.

Le esperamos este fin de semana Mientras tanto, síguenos en instagram @ar.t.ches

Hasta pronto

El equipo Ar(t)ches

